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Фонд РА Granatus Ventures инвестировал в стартап компании Modicus Prime, основатель которой - армянин

Фонд РА Granatus Ventures инвестировал в стартап компании Modicus Prime, основатель которой - армянин

Первый венчурный фонд в Армении Granatus Ventures объявил об инвестировании в стартап компани Modicus Prime, учредителем которой является армянин.

Как передает Арменпресс, сумма инвестиций не разглашается, но известно, что инвестиции от Granatus Ventures помогут компании ускорить разработку своих ведущих решений и расширить команду.

Вместе с армянским основателем компания Modicus Prime решает проблемы искусственного интеллекта (AI) и компьютерного зрения (computer vision) в области биологии, а также принимает решения — в режиме реального времени, по контролю качества и обнаружения аномалий в исследованиях и производстве. Компания разрабатывает программные решения, обеспечивающие визуальный анализ биологических изображений в режиме реального времени и оповещения об обнаруженном загрязнении.

Компания Modicus Prime была основана и управляется Тейлором Чартье. Технической командой руководит Давид Варданян. Компания представлена в Армении командой инженеров.


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