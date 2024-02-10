В Австралии сотрудникам позволят игнорировать звонки начальства в нерабочее время

Австралия примет законы, дающие работникам право игнорировать необоснованные звонки и сообщения от своих начальников в нерабочее время — без штрафных санкций.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Подобные законы, дающие работникам право выключать свои устройства, уже действуют во Франции, Испании и других странах Европейского Союза.

Большинство сенаторов уже заявили, что поддерживают закон.