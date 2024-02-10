В Австралии сотрудникам позволят игнорировать звонки начальства в нерабочее время
13:10, 10 Февраль 2024
Австралия примет законы, дающие работникам право игнорировать необоснованные звонки и сообщения от своих начальников в нерабочее время — без штрафных санкций.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Подобные законы, дающие работникам право выключать свои устройства, уже действуют во Франции, Испании и других странах Европейского Союза.
Большинство сенаторов уже заявили, что поддерживают закон.
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