Заседание армяно-иранской межправкомиссии состоится на следующей неделе в Тегеране

Вице-премьер-министр РА Мгер Григорян принял участие в мероприятии, организованном по случаю Национального дня Исламской Республики Иран — 45-летия победы Исламской революции.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера РА, в ходе мероприятия Мгер Григорян выступил с посланием.

Он поздравил дружественный народ Исламской Республики Иран по случаю 45-летия победы Исламской революции, отметив, что армяно-иранские отношения имеют многовековую историю, основанную на взаимном доверии, уважении и искренней дружбе.

Вице-премьер с удовлетворением отметил активный диалог между двумя странами, который способствует стабильному развитию армяно-иранского сотрудничества.

«Правительства наших стран проявляют необходимую политическую волю и прилагают все усилия для расширения политических отношений на высоком уровне и межгосударственного сотрудничества. Насыщенная повестка наших двусторонних отношений — яркое тому подтверждение.

Приветствуем интерес и практическое участие иранских компаний в реализации стратегически важных для Армении проектов. Мы также придаем большое значение тесным контактам и конструктивному сотрудничеству, установившимся между руководителями Армении и Ирана, а также нашими исполнительными и законодательными органами власти», - сказал Григорян.

Вице-премьер сообщил, что на следующей неделе в Тегеране состоится очередное заседание армяно-иранской межправительственной совместной межправительственной комиссии под председательством вице-президента Ирана Давуда Манзура и его сопредседательством.

«Убежден, что в рамках заседания у нас будет возможность обсудить ряд ключевых вопросов, подвести итоги проделанной работы, а также наметить новые перспективные программы, представляющие взаимный интерес.

Иран является для нас важным партнером, дружественные и конструктивные отношения с которым не только развиваются во благо наших народов, но и являются серьезным фактором обеспечения стабильности и развития во всем регионе. В этом контексте считаю важным подчеркнуть, что наше правительство высоко ценит четкую позицию высшего руководства Ирана относительно территориальной целостности Республики Армения и неприкосновенности ее границ.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю дружественный народ Ирана. Я искренне надеюсь, что у нас есть историческая возможность предпринять совместные усилия, и мы готовы приложить их в направлении дальнейшего углубления наших дружественных отношений на благо благосостояния армянского и иранского народов и регионального мира», - заключил Мгер Григорян.