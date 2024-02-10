На харьковской АЗС из-за удара российского БПЛА возник пожар, есть пострадавшие

Россия нанесла удар беспилотником по украинскому городу Харькову, в результате чего погибли семь человек, в том числе трое детей. Вспыхнул пожар в жилых домах, повреждена инфраструктура.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональные власти.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что вечером 9 февраля российские войска нанесли удар по городу, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре, вызвав несколько крупных пожаров и повредив не менее 15 жилых домов на востоке Харькова.