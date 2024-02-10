Meta удалила аккаунты Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи из Instagram и Facebook
12:35, 10 Февраль 2024
Компания Meta удалила аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальных сетях Facebook и Instagram.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.
В компании не объяснили конкретную причину, но отметили, что удалили эти аккаунты за неоднократное нарушение политики в отношении опасных организаций и частных лиц».
Калифорнийский технологический гигант заявил, что не позволит аккаунтам, пропагандирующим насилие или участвующим в нем, присутствовать на его платформах.
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