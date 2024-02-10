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Meta удалила аккаунты Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи из Instagram и Facebook

Meta удалила аккаунты Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи из Instagram и Facebook

Компания Meta удалила аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальных сетях Facebook и Instagram.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN. 

В компании не объяснили конкретную причину, но отметили, что удалили эти аккаунты  за неоднократное нарушение политики в отношении опасных организаций и частных лиц».

Калифорнийский технологический гигант заявил, что не позволит аккаунтам, пропагандирующим насилие или участвующим в нем, присутствовать на его платформах.


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