Meta удалила аккаунты Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи из Instagram и Facebook

Компания Meta удалила аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальных сетях Facebook и Instagram.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.

В компании не объяснили конкретную причину, но отметили, что удалили эти аккаунты за неоднократное нарушение политики в отношении опасных организаций и частных лиц».

Калифорнийский технологический гигант заявил, что не позволит аккаунтам, пропагандирующим насилие или участвующим в нем, присутствовать на его платформах.