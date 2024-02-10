Распространение огня на Тбилисском шоссе остановлено. Пресс-секретарь МВД

Пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян представил подробности происшествия с пожаром на складе на Тбилисском шоссе.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Саргсян отметил, что 10 февраля около 9:40 в Национальный кризисный центр поступило сообщение о том, что на складской площадке Тбилисского шоссе вспыхнул пожар.

"На место происшествия немедленно прибыли сотрудники спасательной службы МВД, а также сотрудники полиции.

Распространение огня удалось предотвратить в короткие сроки, в настоящее время ведутся противопожарные работы. По предварительным данным, пострадавших нет. От задымления пострадали один пожарный и один гражданин, им была оказана первая помощь", - сказал Нарек Саргсян.

Он отметил, что причину возникновения пожара установит следствие.

По предварительным данным, пожар возник на 6000 квадратных метрах склада площадью 25 000 квадратных метров.