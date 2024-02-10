Безоговорочное и неизменное обязательство Парижа — поддержка суверенитета РА. Министр ИД Франции

МИД Франции подвел итоги встречи Министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и Министра Европы и иностранных дел Французской Республики Стефана Сежурне.

Как передает Арменпресс, в заявлении МИД Франции говорится, что Стефан Сежурне подчеркнул безоговорочную, полную и неизменную приверженность Франции поддержке суверенитета и неприкосновенности Армении.

Отмечается, что министры обсудили направления укрепления двустороннего сотрудничества, в частности, развитие инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики и водных ресурсов. Обсуждались также вопросы, связанные с укреплением отношений Армения-ЕС.

Франция продолжает увеличивать гуманитарную помощь Армении и беженцам из Нагорного Карабаха. Речь идет о помощи ОО, МККК, Армянскому Красному Кресту и агентствам ООН в размере около 29 миллионов евро — для оказания социальной, медицинской, образовательной и финансовой поддержки этим особо уязвимым группам населения.

Министры подвели итоги обсуждений, направленных на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр иностранных дел Франции подтвердил поддержку Францией посреднических усилий ЕС и США.

"Справедливый и прочный мир может существовать только при условии соблюдения международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ двух государств", - говорится в послании.