Премьер-министру представлен отчет о деятельности Единой социальной службы за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Единую социальную службу министерства труда и социальных вопросов для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, начальник Единой социальной службы Эдуард Петросян и его заместители представили анализ и информацию о проделанной в сфере труда и социальной защиты работе, а также итоговых бюджетных показателях 2023 года. Было отмечено, что отраслевые функции в Ереване и областях организуются через 49 территориальных центров Службы.

За предыдущий год количество “активных” бенефициаров, которые хотя бы один раз воспользовались социальной помощью через Службу или обратились для этого в Службу, составило 501 329 человек, что на 21,3% или на 87 966 человек больше, чем в 2022 году.

Было отмечено, что Служба продолжает предоставлять семейные, социальные пособия, ежеквартальную экстренную помощь на основе оценки необеспеченности семей в целях содействия повышению уровня жизни семей или предотвращения его ухудшения.

Была затронута статистика 2021, 2022 и 2023 годов по семьям, состоящим на учете в системе оценки необеспеченности, которым были назначены пособия. Согласно статистике, количество семей-бенефициаров пособий в 2023 году сократилось (в целом разница в 2021-23 годах составляет 18,1% или 15799 семей). Тенденция к снижению обусловлена ​​не только повышением уровня жизни семей или уменьшением количества сложных жизненных ситуаций, но и более целенаправленной и профессиональной работой областных центров.

Премьер-министр Пашинян поинтересовался, за счет чего конкретно уменьшилось число получающих пособие семей. “Количество получающих пособие семей сократилось на 18%, то есть это только за счет администрирования, что были семьи, которые не должны были получать пособия, но получали, мы пошли, нашли их и удалили из списков”, - сказал премьер-министр.

Ответственные лица отметили, что с 2021 года их число сократилось до 82 тыс, при этом динамика сохранилась. Было отмечено, что количество обращающихся за пособием сократилось на 7-8 тыс. “То есть люди, которые должны каждый год приходить, обращаться, оформлять документы, предполагается, что они поняли, что обращаться нет смысла”, - сказал глава Единой социальной службы.

В ответ премьер-министр отметил: “Давайте посмотрим, уважаемые коллеги, ну, допустим, предположим, что в один год экономический рост составляет 5,5%, в другой - 12%, потом 8%, это должно быть выражено определенным образом. Есть объективные данные, скажем, например, доходы государственного бюджета, это объективные данные и рост этих объективных доходов должен быть здесь каким-то образом отражен. Конечно, во многих случаях, к сожалению, не в том объеме, как хотелось бы и им, и нам, но все же это должно быть отражено. Т.е. вы смотрите на это с этой точки зрения, говорите, что они подумали, что нет смысла подавать заявку. Т.е. это означает и другое, что вот придет оценочная группа и увидит, что гражданин подал заявку зря. Т.е. это зависит от того, с какой стороны посмотреть”.

Ответственные лица отметили, что для оформления документов каждый обязан ежегодно подавать заявление на получение пособия.

Никол Пашинян отметил, что снижение числа подающих заявки на 8 тыс является еще одним показателем, который вновь говорит об экономическом росте.

Было отмечено, что 49 территориальных центров Службы после 19 сентября 2023 года провели оценку неотложных первоочередных потребностей 48 614 лиц, ставших в результате развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха агрессии вынужденными переселенцами. При координации областных центров функционировали 2 координационных центра: в Шенгавите и в Доме культуры Паракара. В этих центрах была проведена оценка потребностей вынужденных переселенцев, предоставлены консультации по поводу программ поддержки и осуществлен переезд в места временного проживания.

По состоянию на 8 февраля уже одобрено 419 заявок, квалифицированы 214 заявок в рамках программы строительства жилья в приграничных общинах посредством предоставления 16 млн драмов.

Премьер-министр отметил, что сейчас наблюдается такая тенденция, когда люди из других населенных пунктов покупают землю в приграничном селе и хотят стать бенефициарами программы. Ответственные лица отметили, что ограничений в этом плане нет.

“При этом, когда я общаюсь с людьми, вижу, что это имеет разносторонние эффекты, которые, не знаю, насколько мы учли, но первый из них — люди в селах не пускают своих на заработки за границу. Они говорят, что ты должен остаться и строить нам дома. Во-вторых, это приносит экономическую активность, потому что когда в селе строится один дом, то люди едут и делают нужные покупки в областном центре или в Ереване и привозят купленное в село. Сейчас же, когда в селах строится сразу несколько домов, уже появляются услуги и бизнес. Розничная торговля приходит в село, потому что тот, кто занимается этой торговлей, видит, что происходят процессы. И я считаю эти процессы тоже очень важными и полезными. Даже если они строят эти дома в качестве летней дачи, в итоге они несколько раз в течение года ездят в деревню, покупают кур, яйца, мясо, мацун, и это может иметь значительный эффект на экономическую активность села. И да, строятся также гостевые дома, что нормально. Думаю, что мы должны максимально эффективно реализовать эту программу”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Также была представлена ​​работа службы горячей линии “114” за 2022-2023 гг. По сравнению с 2022 годом в 2023 году зафиксирован рост поступивших звонков на 202%, то есть если в 2022 году поступило 350 238 звонков, то в 2023 году поступило 1 057 829 звонков.

Также были представлены подробности о планируемых реформах в сфере социальной поддержки, в частности, о внедрении новой системы оценки необеспеченности, ее преимуществах, развитии потенциала социальных работников в контексте ведения кейсов, совершенствовании горячей линии “114”, углубленной оценке потребностей семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Были затронуты работы по трудоустройству за 2021-2023 гг. В частности, было отмечено, что в течение 2023 года 86 842 соискателя работы получили в территориальных центрах консультации по вопросам трудоустройства. Единая социальная служба сотрудничала с 18 268 работодателями. Хотя действующее законодательство не устанавливает обязательной нормы предоставления работодателями информации о вакансиях в Единую социальную службу, тем не менее, в результате сложившихся партнерских отношений, а также социальной ответственности работодателя была собрана 12 421 вакансия, в том числе 1317 новых рабочих мест. Количество собранных вакансий выросло примерно на 50% по сравнению с 2021 годом.

В результате сотрудничества с работодателями и партнерами в 2023 году предложения о работе получили 16 933 человека, рост по сравнению с 2021 годом составил 110%. В результате реализованных работ в прошлом году трудоустроено 10 878 человек, рост по сравнению с 2021 годом составил 7,5%. Было отмечено, что количество трудоустроенных лиц, зарегистрированных в системе оценки необеспеченности семей, составляет 3792 человека, из которых 2961 человек получают семейные пособия. В рамках программ занятости трудоустроено 3733 человека.

“У нас есть исследования, связанные с программой, данные, предоставленные около 1100 бенефициарами. Анализ показывает, что потраченные нами деньги создали дополнительную 3-кратную, 300-процентную ценность. Теоретически, мы потратили 4000 драмов, они же отработали в среднем по 12000 драмов на каждую часть расходов”, - отметил глава Единой социальной службы Эдуард Петросян.

Премьер-министр Пашинян отметил: “Мы снова создаем ценность, но я думаю, что нам нужно ввести здесь новый компонент. Это консультативный компонент, призванный помочь людям сориентироваться, что и как выращивать. Это очень важно, исходя из климатических особенностей данной местности и так далее”.

Также были затронуты текущие и предстоящие инициативы сферы занятости: модернизация автоматизированной информационной системы функций занятости, развитие профессиональных способностей специалистов по трудоустройству, реализация программ занятости и сотрудничество с работодателями.

В контексте внедрения системы оценки функциональности человека, предоставления мер поддержки было отмечено, что в 2023 году инвалидами признаны 38 182 гражданина, из них 9 611 человек прошли оценку функциональности впервые, 9 611 человек были обеспечены мерами поддержки, было выдано 24 024 государственных сертификата, позволяющих получить инвалидную коляску, ходунки, костыли, трость, протезы нижних и верхних конечностей, слуховой аппарат и т.д.

Премьер-министр Пашинян поинтересовался, можно ли считать новую систему оценки функциональности человека состоявшейся.

Ответственные лица дали положительный ответ и отметили, что с 1 января 2024 года уже начались процессы повторных экспертиз по новой системе.

Процесс принятия решения о функциональности человека практически полностью автоматизирован, а вмешательство человека сведено практически к нулю. “То есть в этом году положительное заключение получили только 68% из тех, кто прошел оценку по новой системе. Это невероятный показатель. Мы, например, много боролись, в том числе и в уголовно-правовой сфере, освободили большое количество людей, достигли 80-процентной точности”, - отметил глава Единой социальной службы.

Были представлены работы в сфере социального обеспечения. Было отмечено, что статистика приема заявлений в территориальных центрах Единой социальной службы в 2021, 2022 и 2023 годах показывает, что в 2023 году было принято больше заявлений, что связано с рядом законодательных изменений 2023 года.

Было также отмечено об упрощении администрирования и предстоящих инициативах. Было доложено, что около 22 тыс вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже получили пенсии, а около 1200 вынужденных переселенцев - социальные пособия.