Законопроект «Акт о защите Армении» внесен в Палату представителей США

Сопредседатель комитета Конгресса по армянским делам Фрэнк Паллоне представил в Палату представителей США законопроект «Акт о защите Армении», который предлагает приостановить полномочия по отмене резолюции 907 Закона о поддержке свободы.

«Алиев нарушил международное право, отдав приказ о смертельном нападении на Арцах в прошлом году. Он до сих пор не столкнулся с серьезными последствиями своей кампании геноцида, которая привела к перемещению 120 000 армян с их исторической родины, хотя было ясно, что нападение было неизбежным. Соединенным Штатам давно пора принять меры по привлечению Алиева к ответственности", - как сообщает Арменпресс, написал Фрэнк Паллоне в своем микроблоге X.

It’s past time for the U.S. take action to hold Aliyev accountable. That's why I'm the leading Democrat on the Armenian Protection Act, which will halt all further U.S. security assistance to Azerbaijan and require proof that they can be a trustworthy party in peace negotiations.