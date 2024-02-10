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Законопроект «Акт о защите Армении» внесен в Палату представителей США

Законопроект «Акт о защите Армении» внесен в Палату представителей США

Сопредседатель комитета Конгресса по армянским делам Фрэнк Паллоне представил в Палату представителей США законопроект «Акт о защите Армении», который предлагает приостановить полномочия по отмене резолюции 907 Закона о поддержке свободы.   

«Алиев нарушил международное право, отдав приказ о смертельном нападении на Арцах в прошлом году. Он до сих пор не столкнулся с серьезными последствиями своей кампании геноцида, которая привела к перемещению 120 000 армян с их исторической родины, хотя было ясно, что нападение было неизбежным. Соединенным Штатам давно пора принять меры по привлечению Алиева к ответственности", - как сообщает Арменпресс,  написал Фрэнк Паллоне в своем микроблоге X.

Он отметил, что представил в Палату представителей  проект «Акт о защите Армении», который прекращает всю будущую помощь США Азербайджану в сфере безопасности и требует доказательств того, что они могут быть надежной стороной мирных переговоров.


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