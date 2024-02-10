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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Спасательная  служба сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги: в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Как  сообщили Арменпресс  в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепами и труднопроходим для другого транспорта .

Согласно  данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс   открыта для всех типов транспортных средств.

Спасательная  служба   рекомендует  водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами. 

 В том же сообщении отмечается, что в связи с дорожно-ремонтными работами 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 до 15 февраля будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепом или полуприцепом. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.


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