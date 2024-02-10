На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Спасательная служба сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги: в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепами и труднопроходим для другого транспорта .

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Спасательная служба рекомендует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

В том же сообщении отмечается, что в связи с дорожно-ремонтными работами 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 до 15 февраля будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепом или полуприцепом. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.