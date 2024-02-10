Никол Пашинян направил поздравительные послания председателю и премьеру Госсовета КНР

Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительные послания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяну по случаю китайского Нового года.

Как сообщают Арменпресс из правительства, в адресованном председателю КНР поздравительном послании говорится:

“От имени армянского народа и от себя лично направляю теплые поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Китая по случаю китайского Нового года – Праздника весны. Праздник весны – идущий из глубины истории и в то же время актуальный и самый популярный семейный праздник в Китае. Пусть он принесет всем семьям здоровье, новые достижения и радость.

Армяно-китайские традиционно дружественные связи имеют богатую историю и выделяются взаимным доверием и большим уважением. Правительство Армении придает большое значение армяно-китайским отношениям, считая развитие многопланового сотрудничества с Китайской Народной Республикой, в том числе в контексте региональных инициатив, одним из своих внешнеполитических приоритетов.

Надеюсь, что в ближайшем будущем появится возможность дальнейшего расширения и углубления налаженных в предыдущие годы партнерских отношений, в том числе посредством активизации визитов на высшем уровне.

Еще раз поздравляю с этим прекрасным праздником, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Китая – мира и процветания”.

В адресованном Ли Цяну послании говорится:

“От имени правительства Армении и от себя лично поздравляю Вас и дружественный народ Китая по случаю китайского Нового года – Праздника весны. Желаю, чтобы этот прекрасный праздник воплотил в себе заветный символ воплощения в жизнь общенациональных целей и чаяний дружественного китайского народа.

Основанные на традиционных тесных связях, взаимном уважении и доверии армяно-китайские дружественные отношения с момента установления дипломатических отношений неуклонно развивались и укреплялись. Армения готова приложить все усилия для их дальнейшего углубления.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, мои искренние пожелания благополучия, мира и гармонии”.