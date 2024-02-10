Европейские индексы снизились - 09-02-24

МОСКВА, 10 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.22% и составил 16926.50 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.24% и составил 7647.52 пункта, британский FTSE снизился на 0.30% и составил 7572.58 пункта, а российский RTSI снизился на 0.23% и составил 1122.38 пункта.