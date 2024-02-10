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Крупный пожар в складском помещении на Тбилисском шоссе

Крупный пожар в складском помещении на Тбилисском шоссе

В Национальный центр кризисного управления в 09:40 часов 10 февраля поступил сигнал о том, что в складском помещении на Тбилисском шоссе Еревана возник пожар.

Как  сообщили Арменпресс  в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 12  боевых расчетов  пожарно-спасательного отряда областного и Ереванского управлений, 2 лестницы, оперативная группа ЦКУ, служба психологического содействия и другие службы.  

По предварительным данным, пожар возник на территории склада площадью 25 000 квадратных метров площадью 6 тысяч квадратных метров.

Ведутся работы по тушению пожара.

На место выехали директор Спасательной  службы МВД,   заместитель министра внутренних дел полковник Камо Цуцулян, заместители директора Спасательной  службы МВД - полковник Е. Карапетян, полковник Т. Петросян, начальник управления спасательных сил полковник А. Геворгян и начальник спасательного управления города Еревана полковник А. Киракосян.

Для тушения пожара на место прибыли 12 пожарных расчетов. На данный момент сообщений о пострадавших нет.

 


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