Крупный пожар в складском помещении на Тбилисском шоссе

В Национальный центр кризисного управления в 09:40 часов 10 февраля поступил сигнал о том, что в складском помещении на Тбилисском шоссе Еревана возник пожар.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 12 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда областного и Ереванского управлений, 2 лестницы, оперативная группа ЦКУ, служба психологического содействия и другие службы.

По предварительным данным, пожар возник на территории склада площадью 25 000 квадратных метров площадью 6 тысяч квадратных метров.

Ведутся работы по тушению пожара.

На место выехали директор Спасательной службы МВД, заместитель министра внутренних дел полковник Камо Цуцулян, заместители директора Спасательной службы МВД - полковник Е. Карапетян, полковник Т. Петросян, начальник управления спасательных сил полковник А. Геворгян и начальник спасательного управления города Еревана полковник А. Киракосян.

Для тушения пожара на место прибыли 12 пожарных расчетов. На данный момент сообщений о пострадавших нет.