Цены на цветные металлы - 09-02-24

ЛОНДОН, 10 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.12% и составила 2213.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.26% и составила 8199.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.22% и составила 2045.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.16% и составила 16000.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.90% и составила 26250.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.14% и составила 2332.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28550.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.