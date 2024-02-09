Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Министры обменялись мыслями по региональным проблемам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.