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Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Министры обменялись мыслями по региональным проблемам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.


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