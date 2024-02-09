В рамках программы “iGorts-2024” специалисты диаспоры приглашаются для работы в системе управления Армении

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении продолжает прием заявок на участие в программе “iGorts-2024”. В этом году будет набран пятый поток специалистов из диаспоры, желающих работать в более чем 20 органах государственного управления Армении в течение одного года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, заявки на 2024 год принимаются до 4 марта на армянском, английском и русском языках. Специалисты, успешно прошедшие заключительный этап собеседований, с 1 сентября текущего года приступят к работе в соответствующих ведомствах.

Участникам программы предоставляется: авиабилет (в Армению и обратно), ежемесячная стипендия в размере 336.000 AMD в течение программы, медицинская страховка, вид на жительство на один год.

При финансировании Фонда семьи Г. Овнанян в рамках программы 5 специалистов получат возможность работать в Ширакской области.

Кандидаты могут заполнить заявку на сайте Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры по следующей ссылке: http://diaspora.gov.am/ru/ programs/25/fellowship.

Программа была включена в базу данных лучших практик Международной организации по миграции, а также была представлена как образцовый проект в рамках Форума будущего Европейского союза.