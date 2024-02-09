Время в Ереване: 11:07,   9 Февраль 2024

В рамках программы “iGorts-2024” специалисты диаспоры приглашаются для работы в системе управления Армении

В рамках программы “iGorts-2024” специалисты диаспоры приглашаются для работы в системе управления Армении

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении продолжает прием заявок на участие в программе “iGorts-2024”. В этом году будет набран пятый поток специалистов из диаспоры, желающих работать в более чем 20 органах государственного управления Армении в течение одного года. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, заявки на 2024 год принимаются до 4 марта на армянском, английском и русском языках.  Специалисты, успешно прошедшие заключительный этап собеседований, с 1 сентября текущего года приступят к работе в соответствующих ведомствах.

Участникам программы предоставляется: авиабилет (в Армению и обратно),  ежемесячная стипендия в размере 336.000 AMD в течение программы, медицинская страховка, вид на жительство на один год.

При финансировании Фонда семьи Г. Овнанян в рамках программы 5 специалистов получат возможность работать в Ширакской области.

Кандидаты могут заполнить заявку на сайте Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры по следующей ссылке: http://diaspora.gov.am/ru/programs/25/fellowship.

Программа была включена в базу данных лучших практик Международной организации по миграции, а также была представлена как образцовый проект в рамках Форума будущего Европейского союза.

По всем вопросам пишите на адрес эл.почты: [email protected].


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]