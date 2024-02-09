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В Париже стартовала встреча глав МИД Армении и Франции

В Париже стартовала встреча глав МИД Армении и Франции

В Париже стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Повестка встречи включает в себя широкий спектр вопросов, затрагивающих как двустороннее сотрудничество, так и региональные темы.


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