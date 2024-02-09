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В Финляндии предложили увеличить срок проживания для получения гражданства до восьми лет

В Финляндии предложили увеличить срок проживания для получения гражданства до восьми лет

МВД Финляндии представило законопроект о гражданстве, увеличивающий срок проживания в стране для получения финского паспорта с нынешних пяти до восьми лет.

"Согласно предложению, срок проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе ведомства.

Также предполагается сократить количество дней пребывания за границей в период наличия вида на жительство в Финляндии. Цель состоит в том, чтобы заявитель, желающий получить гражданство, действительно жил в Финляндии, уточняет министерство.

Реформа закона о гражданстве, в соответствии с правительственной программой, началась в МВД в октябре.


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