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Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı

Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı

Азербайджан закупил у Турции новые ударные беспилотники Akıncı, и они уже приняты на вооружение ВВС страны. Как сообщает Арменпресс, технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар ​​в соцсети X поделился сообщением об открытии в Азербайджане нового ангара для турецких БПЛА Akıncı.

Байрактар ​​опубликовал фотографии с церемонии открытия, на которой присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев.

Как сообщают азербайджанские СМИ, недавно построенный ангар предназначен для размещения различных типов беспилотных летательных аппаратов, а также недавно принятых на вооружение ударных БПЛА Akıncı и других авиационно-технических средств.


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