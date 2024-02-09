Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı

Азербайджан закупил у Турции новые ударные беспилотники Akıncı, и они уже приняты на вооружение ВВС страны. Как сообщает Арменпресс, технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар ​​в соцсети X поделился сообщением об открытии в Азербайджане нового ангара для турецких БПЛА Akıncı.

Байрактар ​​опубликовал фотографии с церемонии открытия, на которой присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев.

Как сообщают азербайджанские СМИ, недавно построенный ангар предназначен для размещения различных типов беспилотных летательных аппаратов, а также недавно принятых на вооружение ударных БПЛА Akıncı и других авиационно-технических средств.