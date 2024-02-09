Глава минобороны Дании не исключил возможности нападения России на НАТО

Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды из-за угроз со стороны РФ.

"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия не проверит пятую статью (устава, которая гласит, что альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке - ред.) и солидарность НАТО", – как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, приводит слова Поульсена агентство Рейтер.

При этом, по утверждению агентства, он сослался на "новые данные разведки", согласно которым Россия может напасть на НАТО через три-пять лет.

Министр отметил, что мощности предприятий российского военно-промышленного комплекса за последние годы сильно возросли, и призвал на фоне этого увеличить финансовые инвестиции на военные нужды.

Поульсен добавил, что не видит прямой угрозы для Дании.