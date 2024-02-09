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Президент США назвал чрезмерными действия Израиля в секторе Газа

Президент США назвал чрезмерными действия Израиля в секторе Газа

Президент США Джо Байден выступил с самой резкой на данный момент критикой военной кампании Израиля в секторе Газа, сообщает Арменпресс со ссылкой на “Голос Америки”.

“Я придерживаюсь мнения, что ответные действия в Газе были чрезмерными”, – отметил Байден в разговоре с прессой Белом доме.

По словам президента США, Вашингтон активно добивается временного прекращения огня в обмен на освобождение заложников, которых удерживает радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе. Кроме того, от Израиля ожидают, что он выпустит палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.


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