Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в США встретил своего двойника
17:36, 9 Февраль 2024
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в США встретил своего двойника. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в кулуарах переговоров в Вашингтоне глава правительства ФРГ столкнулся с сенатором-демократом Крисом Кунсом, который внешне очень похож на канцлера.
"Приятно снова увидеть моего двойника - Криса Кунса", - отметил Шольц в Х.
Селфи политиков можно увидеть в профиле американского сенатора. Он подписал снимок по-немецки: "Кто есть кто?".
Как указывает телеканал NTV, это не первая встреча Шольца и Кунса. На фотографиях они изображены бок о бок в 2021 и 2023 годах.
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