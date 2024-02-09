Цены на какао-бобы обновили рекорд из-за засухи в Западной Африке

Фьючерсы на какао-бобы достигли исторического максимума на фоне опасений по поводу урожая в Западной Африке из-за засухи.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в четверг достигали $5874 за тонну. С начала прошлого года котировки подскочили почти вдвое.

"Трейдеры опасаются еще одного слабого с точки зрения урожая года, и эти опасения подтверждаются феноменом Эль-Ниньо, который угрожает сборам какао-бобов в Западной Африке из-за жаркой и сухой погоды", - отметил аналитик Price Futures Group Джек Сковилль.

Накануне Hershey Co., один из крупнейших производителей шоколада в мире, предупредил, что "рекордные цены на какао, как ожидается, ограничат рост нашей прибыли в текущем году".