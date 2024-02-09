Внешнеполитические ведомства СНГ согласовали план работы на 2024 год

Представители внешнеполитических ведомств стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в ходе состоявшихся в Минске консультаций согласовали план работы на 2024 год. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ согласовали план работы на 2024 год. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии в рамках СНГ в 2024 году" состоялись 8-9 февраля в штаб-квартире Содружества", - говорится в сообщении.

В заседании участвовали дипломаты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Исполкома СНГ.

"Участники консультаций обсудили перспективы расширения внешнеполитического, экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, сотрудничества в сферах безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, а также высказали свои национальные позиции по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Также отметили эффективность председательства Кыргызской Республики в СНГ в 2023 году и выразили поддержку усилиям председательства Российской Федерации в 2024 году", - проинформировали в исполнительном органе Содружества.

На встрече была подтверждена нацеленность на последовательное развитие сотрудничества в формате СНГ, усиление координации позиций и расширение практики поддержки инициатив государств - участников Содружества на международной арене и кандидатур на выборные должности в международных организациях, подготовку совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обеспечение дальнейшего динамичного развития объединения с учетом имеющегося транспортного и логистического потенциала СНГ, в том числе в рамках реализации соответствующих региональных и страновых проектов.

"Участники консультаций предложили Исполкому СНГ продолжить работу по расширению взаимодействия с другими международными организациями", - сообщили в Исполкоме, отметив, что в ходе заседания также был рассмотрен вопрос о реализации положения о статусе наблюдателя при СНГ и статусе партнера Содружества.