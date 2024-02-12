Заместитель министра иностранных дел Армении подвел итоги официального визита президента Армении в Венгрию

Официальным визитом президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна в Венгрию полностью были восстановлены армяно-венгерские дипломатические отношения.

Как сообщает «Арменпресс», это подтвердил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, подводя итоги официального визита президента Армении в Венгрию.

«У нас не было высокопоставленных визитов в Венгрию уже более одиннадцати лет, и этим визитом мы можем сказать, что армяно-венгерские дипломатические отношения полностью восстановлены. Визит был всеобъемлющим как с точки зрения отраслевого, так и политического диалога. Хотел бы отметить, какое значение мы придаем всему этому с точки зрения партнерства с Европейским Союзом. Венгрия с июля принимает на себя председательство в Совете Европейского Союза, и в этом отношении позиция этой страны очень важна с точки зрения углубления и расширения нашего партнерства с Европейским Союзом.

Кроме того, был обсужден ряд важных сфер сотрудничества. В целях углубления сотрудничества в сфере здравоохранения там присутствовала министр здравоохранения Анаит Аванесян, в сфере образования - заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян, также состоялись встречи с коллегами МИД, с депутатами венгерского парламента», - сказал Ованнисян.

Заместитель министра сообщил, что, учитывая интерес венгерской стороны, армянская сторона также представила программу «Перекресток мира».

«Венгрия придает значение энергетическим и транспортным проектам на Южном Кавказе не только с Арменией, но и с нашими соседними странами. Думаю, все эти вопросы были для нас очень важны, и визит достиг своей цели», - подчеркнул Ованнисян.

Замминистр иностранных дел считает, что венгерская сторона сожалеет о произошедшем в прошлом. И поэтому, Венгрия предприняла ряд шагов для восстановления армяно-венгерских отношений.

«Венгрия помогла школе им. Гургена Маргаряна, содействовала возвращению военнопленных и направила гуманитарную помощь во время пандемии. Все это доказывает, что венгерская сторона сожалеет о случившемся в прошлом и пытается восстановить отношения, основанные на существующих богатых исторических связях. Венгрия является домом для одной из старейших армянских общин. Армянская община Венгрии имеет ряд преимуществ: у нас есть представительство в Парламенте, в Будапеште восстановлена ​​армянская церковь. Очень чуткий подход Венгрии к христианским меньшинствам также согласуется с нашими подходами. Все это создает основу для веры в то, что было искреннее желание преодолеть эту болезненную страницу и двигаться дальше», - заключил Ованнисян.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией, установленные 26 февраля 1992 года, по решению СНБ РА были прерваны 31 августа 2012 года, после экстрадиции Венгрией азербайджанского преступника Рамиля Сафарова в Азербайджан.

1 декабря 2022 года в Лодзи в рамках министерской конференции ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений. В 2023 году состоялся визит Петера Сийярто в Армению.

5-7 февраля с официальным визитом в Венгрии находился президент Армении Ваагн Хачатурян.

Карен Хачатрян