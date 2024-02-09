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Министр ИД Армении встретился в Гааге с министром внешней торговли и сотрудничества Королевства Нидерландов

Министр ИД Армении встретился в Гааге с министром внешней торговли и сотрудничества Королевства Нидерландов

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 9 февраля в Гааге встретился с министром внешней торговли и сотрудничества Королевства Нидерландов Джоффри фан Леувеном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА. В ходе встречи с удовлетворением были подчеркнуты интенсивный политический диалог между Арменией и Нидерландами и готовность содействия торгово-экономическому сотрудничеству. Были обсуждены возможности реализации совместных программ в этом направлении, среди них и в области управления водными ресурсами и сельского хозяйства.

Состоялся обмен мнениями об углублении сотрудничества в рамках партнерства Армения-ЕС. Была подчеркнута важность максимального использования имеющегося инструментария для развития сотрудничества в различных сферах в интересах дальнейшего сближения Армении с ЕС.

Стороны коснулись усилий, направленных на удовлетворение потребностей и прав более 100 000 армян, насильственно перемещенных в результате этнических чисток в Нагорном Карабахе, в том числе и в сотрудничестве с международными партнерами.


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