Время в Ереване: 11:07,   9 Февраль 2024

Премьер-министр Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с назначением на должность

Премьер-министр Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с назначением на должность

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с назначением на должность.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр написал в своем микроблоге в X.

«Сердечно поздравляю новоназначенного премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Ожидаю, что армяно-грузинское стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях, крепкой дружбе и демократических идеях наших народов, продолжит укрепляться», - написал премьер-министр.

8 февраля Парламент Грузии 84 голосами «за» и 10 «против» выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе и предложенному им составу правительства и программе правительства «Для построения европейского государства».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала Указ о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, после чего он официально вступил на должность премьер-министра страны.

29 января Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, заняв пост председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]