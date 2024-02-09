Премьер-министр Пашинян поздравил премьер-министра Грузии с назначением на должность

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с назначением на должность.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр написал в своем микроблоге в X.

1/2 ირაკლი კობახიძე, გულითადად გილოცავთ დანიშვნას. ვარ იმედით სავსე, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ჩვენი ხალხების საერთო ღირებულებებს, მტკიცე მეგობრობასა და დემოკრატიულ იდეებს, გააგრძელებს გაფართოებას. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) February 9, 2024

«Сердечно поздравляю новоназначенного премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Ожидаю, что армяно-грузинское стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях, крепкой дружбе и демократических идеях наших народов, продолжит укрепляться», - написал премьер-министр.

8 февраля Парламент Грузии 84 голосами «за» и 10 «против» выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе и предложенному им составу правительства и программе правительства «Для построения европейского государства».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала Указ о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, после чего он официально вступил на должность премьер-министра страны.

29 января Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, заняв пост председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта».