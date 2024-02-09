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Президент Армении присутствовал на мероприятии, организованном по случаю 28- летия Конституционного суда

Президент Армении присутствовал на мероприятии, организованном по случаю 28- летия Конституционного суда

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян присутствовал на мероприятии, организованном по случаю 28-летия Конституционного суда.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Аппарат президента. С речью выступил премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул значение деятельности этого важного государственного института и его роли в проводимых в стране реформах.

С заключительной речью выступил председатель Конституционного суда Арман Диланян.


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