Президент Армении присутствовал на мероприятии, организованном по случаю 28- летия Конституционного суда
14:33, 9 Февраль 2024
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян присутствовал на мероприятии, организованном по случаю 28-летия Конституционного суда.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Аппарат президента. С речью выступил премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул значение деятельности этого важного государственного института и его роли в проводимых в стране реформах.
С заключительной речью выступил председатель Конституционного суда Арман Диланян.
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