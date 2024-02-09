Тысячи людей пришли в ереванский Дом камерной музыки, чтобы попрощаться с безвременно ушедшим из жизни художественным руководителем этнографического ансамбля песни и танца «Карин», заслуженным деятелем культуры Армении Гагиком Гиносяном.

В беседе с «Арменпресс» первый министр иностранных дел Республики Армения Раффи Ованнисян отметил, что Гиносян был цельным армянином, для которого Родина и государство, Армения и армяне, Сипан и Хуступ были единым целым, неделимым и неприкосновенным.

«Он посвятил свою жизнь нашей Родине, ее защите, народному образованию, культуре и фактически, как потомок великого Нжде, как сторонник и подвижник единства нации и земли, подавал пример и старому и молодому, особенно новому поколению, с его повседневной борьбой. Те из нас, кто продолжит свою жизнь, должны быть достойны памяти Великого Гагика, для которого слово Герой звучало бы очень избирательно и пристрастно, человека, чья жизнь была с Родиной, в ней и во имя нее», - сказал Раффи Ованнисян.

Среди тысяч соотечественников, пришедших проститься с Гагиком Гиносяном, был и академик, директор Института истории НАН РА Ашот Мелконян, который отметил, что Гагик Гиносян - именно тот тип, который нам сегодня был нужен как никогда.

«Гиносян вел радиопередачу с очень интересным названием: «Հայու տեսակ» «Вид армянина». Хотя он говорил о других, именно он сам воплощал этот вид. Мы можем с уверенностью сказать, что сегодня пал один из армянских дубов, потому что людей с таким общественным признанием и таким национальным авторитетом в нашей жизни встречается очень мало. Гагик Гиносян был поистине уникальным явлением. Я был близок с ним в течение двадцати пяти лет. Где только мы не встречались: от Лос-Анджелеса до Европы, в разных городах России и, конечно же, в Западной Армении и в Арцахе. Я не могу себе представить армянина, не знающего Гиносяна. Мог ли человек, будучи из плоти и крови, содержать в себе столько армянства, так боготворить Айрика Мурадяна, Леонида Азгалдяна и, конечно же, Гарегина Нжде? Под руками у него всегда было несколько книг о Нжде. Страницы их уже были порваны, многие слова Нжде он знал наизусть. В эту трудную минуту я вижу только одно утешение. Огромная армия последователей, учеников созданной им школы, в которой доминирует молодежь, подымет свой голос, заявит о себе как «гиносяновский вид» », - сказал Ашот Мелконян.

Очень трогательным был момент выноса выдающегося артиста, его ученики с неописуемым чувством проводили его танцем Ярхушта. В честь Гагика Гиносяна, Спарапета армянского танца раздались аплодисменты тысяч людей. Гагик Гиносян упокоится в Пантеоне Ераблур, рядом со своими товарищами по оружию.

Манвел Маргарян