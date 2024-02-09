Генеральный секретарь ООН призвал Иран остановить рост напряженности в регионе

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, комментируя опасения по поводу роста напряженности на Ближнем Востоке и возможного распространения конфликта, заявил, что Иран играет «конструктивную роль» в региональных событиях.

«Я считаю очень важной конструктивную роль, которую может играть Иран», - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о распространении напряженности в регионе и роли Ирана.

Генеральный секретарь ООН попросил Иран сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение напряженности в регионе.

Гутерриш также подчеркнул, что каждый должен сделать все возможное для стабилизации и ослабления напряженности в регионе и в Красном море.

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиль погибло 1 200 человек, около 250 были взяты в плен. Израиль начал военные действия в Секторе Газа, где, по оценкам палестинских властей, погибло более 27 700 человек.