Пхеньян не исключает оккупацию Южной Кореи, называя Сеул «главным врагом»

Президент КНДР Ким Чен Ын не исключает, что в случае необходимости может оккупировать территорию Южной Кореи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральное информационное агентство Кореи.

«Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств - это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», - заявил лидер Северной Кореи в своем выступлении в Министерстве национальной обороны страны.

Лидер КНДР добавил, что если враги страны осмелятся применить против них силу, то Пхеньян примет «смелое решение, которое изменит историю», консолидировав все имеющиеся силы и возможности.

Ким Чен Ын подчеркнул, что вооруженные силы КНДР должны стать более мощными и использовать все средства для предотвращения войны и поддержания безопасности страны.

Формально Корейский полуостров по-прежнему находится в состоянии войны. Военные действия между Севером и Югом начались 25 июня 1950 года и продолжались 3 года. В июле 1953 года боевые действия завершились, в результате чего было подписано соглашение о перемирии, которое, однако, до сих пор не трансформировалось в мирный договор.