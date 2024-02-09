В секторе Газа скопилось 12 миллионов тонн мусора: ООН

На улицах городов и поселков сектора Газа скопилось около 12 миллионов тонн мусора, на его очистку уйдет более четырех лет. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Количество мусора и обломков разрушенных домов в секторе Газа превышает 12 млн тонн. С учетом возможностей нынешней администрации анклава на их вывоз потребуется более четырех лет», - ТАСС приводит выдержку из документа.

В УКГВ подчеркнули, что более 650 000 человек лишились крова и «не имеют дома, куда можно было бы вернуться».

«Сотни тысяч палестинцев нуждаются в приюте и непродовольственных товарах первой необходимости, они вынуждены оставаться в антисанитарных условиях. Нужны палатки, деревянные секции и брезентовые простыни для защиты от непогоды», - заявили в УКГВ, отметив, что многие лагеря беженцев переполнены.

После вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и около 250 человек взято в плен. Израиль начал военные действия в секторе Газа, где число жертв, по данным палестинских властей, превысило 27 700 человек.