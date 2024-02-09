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Массовое убийство в Грузии: стрелок задержан

Массовое убийство в Грузии: стрелок задержан

В грузинском городе Рустави мужчина открыл стрельбу на Стамбульском рынке, в результате которой погибли 4 человека. Его задержали на месте. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Грузинская служба агентства «Sputnik».

По данным МВД Грузии, среди убитых и дядя стрелка.

Как сообщает МВД Грузии, дядя 36-летнего мужчины работал на этом рынке. Сообщается, что в результате стрельбы пострадал еще один человек, родственник погибшего. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

На месте работает полиция.


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