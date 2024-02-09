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Соединенные Штаты нанесли семь ударов по военным средствам йеменских хуситов

Соединенные Штаты нанесли семь ударов по военным средствам йеменских хуситов

8 февраля США нанесли семь ударов по дистанционно управляемым кораблям и ракетам йеменских хуситов, заявив, что это было сделано в целях самообороны. Как передает «Арменпресс», об этом  сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли семь ударов в целях самообороны по четырем беспилотным надводным кораблям хуситов и мобильным противокорабельным ракетам, которые были подготовлены для запуска по кораблям в Красном море», - говорится в сообщении CENTCOM.

CENTCOM заявил, что обнаружил ракеты и беспилотные летательные аппараты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и «определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе».

После нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Израиль начал военные операции в секторе Газа. За это время несколько ближневосточных группировок активизировали атаки на американские войска в Ираке и Сирии. Мятежники хуситы, которые сейчас контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану, регулярно, в поддержку палестинцев, обстреливают торговые суда в Красном море. В ответ США и Великобритания наносят удары по военным объектам и средствам хуситов Йемена.


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