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Министр ИД Армении встретился с генеральным секретарем Организации по запрещению химического оружия

Министр ИД Армении встретился с генеральным секретарем Организации по запрещению химического оружия

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 8 февраля в Гааге встретился с генеральным секретарем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасом.

Как передает «Арменпресс», об том сообщает МИД Армении. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Арменией и Организацией по запрещению химического оружия. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность, которую придает Армения обязательствам, закрепленным в Конвенции о запрещении химического оружия, что находит отражение и в законодательных реформах, проведенных в стране с момента присоединения Армении к документу.

Генеральный секретарь ОЗХО Фернандо Ариас представил вызовы, стоящие перед организацией в свете недавних событий, в том числе в контексте выполнения мандата, установленного конвенцией.

 Состоялся обмен мнениями об усилиях ОЗХО и государств-членов по разоружению и нераспространению химического оружия.


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