Армения привержена возобновлению трехсторонних переговоров в Брюсселе: депутат Парламента РА

Армения подтверждает свою приверженность возобновлению переговоров с Азербайджаном при посредничестве Евросоюза. Хотя секретарь правящей фракции НС «Гражданский договор» Артур Ованнисян отметил, что на данный момент нет какой-либо определенности насчет их возобновления.

Как передает «Арменпресс», Артур Ованнисян сказал об этом в ходе парламентского брифинга.

«Республика Армения, естественно, также выступает за возобновление переговоров в этих форматах, поскольку установление мира в регионе является приоритетом в повестке дня Армении», - сказал Ованнисян.

Депутат не знает, насколько реально восстановление формата на данный момент и согласие президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В последнее время Азербайджан уклоняется от участия в переговорах по мирному договору с Арменией при посредничестве ЕС и США, несмотря на то, что ряд соглашений был достигнут в результате переговоров, проведенных при посредничестве ЕС. Председатель Совета ЕС Шарль Мишель 8 февраля написал в своем микроблоге X, что поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана и приветствовал готовность Баку участвовать в трехсторонних переговорах в Брюсселе.