Азербайджан своими действиями отодвигает мирный процесс на задний план: глава фракции «Айастан» Парламента Армении

Руководитель оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Сейран Оганян убежден, что действия Азербайджана отодвигают на второй план весь мирный процесс.

Как сообщает «Арменпресс», такое ​​мнение выразил депутат на парламентском брифинге, касаясь вопроса, если в Брюсселе состоится трёхсторонняя встреча с Азербайджаном, с какой повесткой Армения пойдет на эту встречу?

«Для Армении внешняя политика является одним из направлений, которое формирует гарантию нашей безопасности. Исходя исключительно из интересов Армении, мы должны идти на такие встречи. И сегодняшняя ситуация, военная риторика Азербайджана, отсутствие действенных пунктов в мирном договоре, отношение Азербайджана к вопросу Арцаха, преступное осуществление геноцида, похоже, в некоторой степени отодвигают на задний план весь сегодняшний мирный процесс, подводят к заключению, что мирный процесс со стороны Азербайджана является определенной иллюзией для Армении», - сказал Оганян.

Глава оппозиционной фракции считает, что Армения должна использовать все платформы для достижения определенных успехов. Оганян подчеркнул, что Армения должна участвовать исключительно в таких платформах, в таких действиях, где интересы Армении будут продвигаться вперед.

В последнее время Азербайджан уклоняется от участия в переговорах по мирному договору с Арменией при посредничестве ЕС и США, несмотря на то, что ряд соглашений был достигнут в результате переговоров, проведенных при посредничестве ЕС. Президент Совета ЕС Шарль Мишель 8 февраля написал в своем микроблоге X, что поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана и приветствовал готовность Баку участвовать в трехсторонних переговорах в Брюсселе.