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Первым визитом Ираклия Кобахидзе в качестве премьер-министра Грузии будет визит в Брюссель

Первым визитом Ираклия Кобахидзе в качестве премьер-министра Грузии будет визит в Брюссель

Первым визитом Ираклия Кобахидзе в качестве премьер-министра Грузии будет визит в Брюссель. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.

Кобахидзе сообщил журналистам о своем предстоящем визите после голосования, проведенного в Парламенте, по итогам которого был выражен вотум доверия правительству, возглавляемому Ираклием Кобахидзе.

Визит нового премьер-министра в Брюссель состоится 20-21 февраля.

«В принципе визит в Брюссель запланирован на 20-21 февраля. Это касается как Евросоюза, так и НАТО. Повестка дня уже прописана. Соответственно, первый визит состоится в Брюссель», - сказал Кобахидзе.

Ранее «Арменпресс» сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала Указ о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра.


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