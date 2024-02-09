Россия еще не достигла своих целей на Украине, но готова к переговорам: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным было опубликовано на различных платформах. Это первое интервью Владимира Путина, данное западному журналисту после начала военной операции в Украине 24 февраля 2022 года.

Как передает «Арменпресс», всего через семь часов после публикации более чем двухчасовое интервью на странице Такера Карлсона в социальной сети X набрало 59 миллионов просмотров.

В течение первых 30 минут интервью Владимир Путин сделал исторический обзор, начиная с IX века и заканчивая Второй мировой войной, XXI веком, украинской революцией, расширением НАТО и событиями, которые привели к военным действиям России в Украине.

Владимир Путин отметил, что война может закончиться, если США и их западные партнеры прекратят поставлять Киеву оружие. Во время интервью Путин несколько раз заметил, что «Россия не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить».

Кроме того, глава Кремля заявил, что не он заинтересован в распространении военных действий на другие страны, в частности, на Польшу и Латвию.

На вопрос, представляет ли он себе сценарий, при котором он отправит российские войска в Польшу, члену НАТО, Путин ответил: «Только в одном случае, если Польша нападет на Россию».

Президент России заявил, что Москва пока не добилась своих целей в Украине, одна из которых - денацификация. А на вопрос Карлсона, как он собирается искоренить эту культуру и идеологию в стране, которую он не контролирует, Путин отвечает, что это «можно сделать путем переговорного процесса».

Что касается переговоров о прекращении военной операции на Украине, президент России заметил, что готов к диалогу и переговорам, но Украина отказывается от этого. Владимир Путин подчеркнул, что продолжение конфликта не в интересах США, которые оказали наибольшую финансовую поддержку Украине за последние 2 года, учитывая государственный долг страны в размере 33 триллионов долларов, ситуацию на границе и проблемы, связанные с миграцией.

«Разве вам больше нечем заняться? Не лучше ли договориться с Россией? Договориться, понимая ситуацию, которая создалась сегодня, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и вернуться к здравому смыслу, начать уважать нашу страну и её интересы, находить решения. Я считаю, что это будет гораздо разумнее», - сказал Владимир Путин.

В конце интервью Такер Карлсон задал вопрос о возможном освобождении журналиста Эвана Гершковича, задержанного в России по обвинению в шпионаже. Журналист The Wall Street Journal уже год находится в заключении в России. Путин не исключил, что Гершкович может вернуться на родину.

«В конце концов, нет смысла держать его в российской тюрьме», - сказал Путин, добавив, что спецслужбы двух стран продолжают общаться по этому поводу.

Путин отметил, что возвращение Гершковича может состояться в рамках возможного обмена заключенными.

Интервью полностью приводится ниже.