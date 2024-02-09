Кобахидзе официально стал премьер-министром Грузии  

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала Указ о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, после чего он официально вступил на должность премьер-министра страны. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Грузинской службы агентства «Sputnik».

«Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, чтобы не возникло препятствий для борьбы со стихией, своевременно были изданы соответствующие акты и приняты меры», - говорится в сообщении.

Под борьбой со стихией президент Грузии подразумевала оползни в нескольких регионах страны, унесшие жизни 11 человек.

Ираклий Кобахидзе был выдвинут на пост премьер-министра правящей партией «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которой он руководил до назначения. А бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили подал в отставку и теперь возглавляет правящую партию.

8 февраля Парламент Грузии 84 голосами против 10 выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, составу предлагаемого им правительства и программе правительства “Для строительства европейского государства».