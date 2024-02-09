Посол Армении в Венгрии подвел итоги визита президента Армении в Будапешт

Официальный визит президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна в Венгрию сыграет важнейшую роль и значение в развитии армяно-венгерских отношений.

Как передает «Арменпресс», такое мнение выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Венгрии Ашот Смбатян, подводя итоги официального визита президента Армении в Венгрию.

Посол Смбатян напомнил, что после более чем одиннадцатилетнего перерыва в дипломатических отношениях с Венгрией в 2022 году министры иностранных дел двух стран объявили о восстановлении дипломатических отношений, после чего в 2023 году были назначены послы в обеих странах.

«Мы постарались как можно быстрее заполнить пробел, который образовался за 11 лет. В 2023 году Армению посетили министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен, с официальным визитом Венгрию посетил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

И в этом смысле официальный визит президента Ваагна Хачатуряна сыграет важнейшую роль и значение для отношений двух стран. Я думаю, что официальным визитом президента Республики Армения венгерская сторона дала сигнал о том, что отношения между двумя странами должны стать более тесными. Как мы видели, президента Республики Армения приняли как на уровне президента Венгрии, так и премьер-министра Венгрии и председателя Национального собрания Венгрии», - сказал Смбатян, добавив, что встречи были очень содержательными. В ходе встреч были подписаны два соглашения, касающиеся образовательной и культурной сфер.

Посол подчеркнул важность подписания соглашения между Ереванским государственным педагогическим университетом и Католическим университетом Петера Пазманя.

«Эти вузы были выбраны неслучайно, поскольку в Католическом университете Петера Пазманя действует Арменоведческий центр.

С сожалением должен сообщить, что в последние годы наблюдается тенденция закрытия арменоведческих центров, и в этом плане интересно, что в этом венгерском государственном университете действует арменоведческий центр, который ведет довольно активную деятельность.

Кроме того, венгерская сторона намерена открыть Центр венгроведения в Ереванском государственном педагогическом университете, что приветствуется этим университетом. Я думаю, что это также будет шагом к более тесным отношениям между двумя странами в сфере образования, науки и культуры»,- подчеркнул посол.

Смбатян также особо отметил встречу президента республики с представителями армянской общины Венгрии.

«Армянская община Венгрии с юридической точки зрения в Венгрии имеет особую роль и статус. Такую роль и статус имеют лишь армянские общины двух стран Европы – Венгрии и Румынии. В их парламентах армянская община имеет своего спикера. И в этом смысле Конституция Венгрии является образцовой: одним из 13 официально зарегистрированных в Венгрии меньшинств является именно армянская автономия.

Я думаю, что исторические связи между двумя странами очень глубоки, и в этом смысле трансильванские армяне играют исключительную роль в истории Венгрии, что ценится Венгрией. Как отметил президент на встрече с предствителями армянской общиной и в ходе других официальных встреч, проживающие здесь армяне должны, прежде всего, быть образцовыми гражданами Венгрии и в этом отношении в этом плане должны играть роль своеобразного моста между двумя странами», - подчеркнул Смбатян.

Посол отметил, что венгерская авиакомпания Wizz Air уже имеет довольно активное расписание рейсов в Армению. Он выразил мнение, что в течение этого года они смогут добиться того, чтобы из Будапешта были прямые рейсы в Армению. Посол считает, что желательно, чтобы рейсы из Будапешта были прямыми не только в Ереван, но и в Гюмри. «В этом направлении армянская сторона проводит работу. Это, конечно, зависит от того, какое решение примет авиакомпания», - отметил Смбатян, подчеркнув, что открытие прямого рейса станет своеобразным стимулом в сфере туризма.

Посол коснулся и заявления президента Венгрии Каталин Новак о том, что в течение этого года официальный Будапешт намерен открыть консульство в Армении.

«Я думаю и надеюсь, что соответствующий шаг будет и с армянской стороны. Как отметил президент Венгрии, это также будет шагом в плане либерализации виз с ЕС для граждан Армении», - сказал Смбатян.

Дипломат отметил важность официального визита президента Ваагна Хачатуряна и с точки зрения развития отношений Армения-ЕС, поскольку Венгрия с 1 июля 2024 года примет председательство в ЕС.

«Я думаю, что официальный визит президента в Венгрию до начала этого президентства был очень важен. То есть, отношениям с Венгрией была придана важность не только на двустороннем, но и на многостороннем уровне Армения-ЕС», - подчеркнул посол.

В целом, по словам посла, визит президента прошел в очень теплой атмосфере, и венгерская сторона организовала все это на самом высоком уровне.

«Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян на пресс-конференции пригласил президента Венгрии в Армению, и это приглашение было принято.

Мне кажется, что в этом году мы станем и свидетелями официального визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Венгрию. Кроме того, во время встречи в Парламенте Венгрии председатель Национального собрания Венгрии пригласил председателя Национального собрания Армении в Венгрию.

Эти визиты на высоком двустороннем уровне обязательно сыграют свою роль и значение в углублении отношений между двумя странами», - заключил Смбатян.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией, установленные 26 февраля 1992 года, по решению СНБ РА были прерваны 31 августа 2012 года, после экстрадиции Венгрией азербайджанского преступника Рамиля Сафарова в Азербайджан.

1 декабря 2022 года в Лодзи в рамках министерской конференции ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений. В 2023 году состоялся визит Петера Сийярто в Армению.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 5-7 февраля с официальным визитом находился в Венгрии.

Карен Хачатрян