Европейские индексы - 08-02-24

МОСКВА, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 16963.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.71% и составил 7665.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7595.48 пункта, а российский RTSI вырос на 0.02% и составил 1124.94 пункта.