Цены на цветные металлы - 08-02-24

ЛОНДОН, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.36% и составила 2238.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.06% и составила 8304.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.83% и составила 2092.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.16% и составила 16025.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.62% и составила 25760.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.33% и составила 2383.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.01% и составила 28550.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.