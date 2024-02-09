Время в Ереване: 11:07,   9 Февраль 2024

Фаворит нашей группы – Северная Македония: главный тренер сборной Армении по футболу о жеребьевке Лиги наций

Фаворит нашей группы – Северная Македония: главный тренер сборной Армении по футболу о жеребьевке Лиги наций

8 февраля в Париже состоялась жеребьевка группового турнира Лиги наций 2024/25. Итоги жеребьевки прокомментировал главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков.

 Арменпресс» передает комментарии Петракова: «Это интересная группа. У нас нет опыта встреч на Фарерских островах. Знаю, что там есть стадион с искусственным покрытием, на котором трудно играть.

С Северной Македонией мы играли, это очень хорошая команда. В отборочном раунде чемпионата Европы она провела довольно хорошие и качественные игры.

Латвия – неудобная команда с новым главным тренером-итальянцем. Для меня это хорошая возможность дать достойный ответ на болезненное поражение от Латвии. Могу сказать, что сейчас нет слабых сборных, и в предстоящем розыгрыше Лиги лаций мы обязательно станем свидетелями хорошей борьбы. По моему мнению, фаворит нашей группы – Северная Македония». Комментарии Петракова сообщила Федерация футбола Армении.

Сборная Армении вошла в группу С4 Лиги С, где ее соперниками станут команды Фарерских островов, Северной Македонии и Латвии.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]