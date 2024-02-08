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Ереван получил право на проведение Спортивно-культурных игр Франкофонии 2027 года

Ереван получил право на проведение Спортивно-культурных игр Франкофонии 2027 года

Постоянный совет Франкофонии единогласно принял решение предоставить Еревану право на проведение Спортивно-культурных игр Франкофонии 2027 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, oжидается, что для участия в Играх в столицу Армении прибудут более 50 делегаций, около 4000 участников.

14 декабря 2023 года Араик Арутюнян в Париже провел встречу с  исполнительным директором Международной организации Франкофонии (МОФ) Кэролайн Сент-Илер и обсудил вопросы проведения Игр Франкофонии 2027 года. Возглавляемая руководителем аппарата премьер-министра делегация 15 декабря приняла участие в заседании Организационного совета Международного комитета Игр Франкофонии, в ходе которого была обсуждена заявка Армении на проведение Игр.


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