Известны соперники сборной Армении по футболу в Лиге наций УЕФА 

В Париже состоялась жеребьевка турнира Лиги наций УЕФА сезона 2024/25 гг.

Как сообщает Арменпресс, сборная Армении по футболу оказалась в 4-й подгруппе группы С, где сразится со сборными Фарерских островов, Северной Македонии и Латвии.

Матчи Лиги наций пройдут в сентябре, октябре, ноябре текущего года.