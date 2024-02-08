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Шарль Мишель приветствует приверженность Баку возобновлению встреч в брюссельском трехстороннем формате

Шарль Мишель приветствует приверженность Баку возобновлению встреч в брюссельском трехстороннем формате

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал приверженность Азербайджана возобновить трехсторонние встречи в рамках брюссельского процесса для достижения стабильности и развития на Южном Кавказе.

Как сообщает Арменпресс, Мишель написал об этом в соцсети X, поздравив Алиева с переизбранием на пост президента.

Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества Азербайджана с БДИПЧ ОБСЕ.

Мишель сообщил, что также состоялись содержательные обсуждения по армяно-азербайджанскому урегулированию, а также поприветствовал приверженность Баку возобновлению встреч в брюссельском трехстороннем формате.


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