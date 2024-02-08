Шарль Мишель приветствует приверженность Баку возобновлению встреч в брюссельском трехстороннем формате
20:31, 8 Февраль 2024
Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал приверженность Азербайджана возобновить трехсторонние встречи в рамках брюссельского процесса для достижения стабильности и развития на Южном Кавказе.
Как сообщает Арменпресс, Мишель написал об этом в соцсети X, поздравив Алиева с переизбранием на пост президента.
Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества Азербайджана с БДИПЧ ОБСЕ.
Мишель сообщил, что также состоялись содержательные обсуждения по армяно-азербайджанскому урегулированию, а также поприветствовал приверженность Баку возобновлению встреч в брюссельском трехстороннем формате.
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