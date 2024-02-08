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Посол Армении и замглавы МИД РФ обсудили вопросы двусторонней повестки

Посол Армении и замглавы МИД РФ обсудили вопросы двусторонней повестки

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян 8 февраля провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

Как передает корреспондент Арменпресс, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разрешением имеющим водительские права Республики Армения гражданам Республики Армения на управление транспортными средствами на территории РФ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Собеседники также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес другим темам двусторонней повестки.


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