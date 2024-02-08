В футболе может появиться синяя карточка

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в пятницу объявит о тестировании синих карточек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает The Telegraph.

При получении синей карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат тактический фол, который лишит соперника перспективной атаки, или проявят несогласие с арбитром. Футболисту должна быть показана красная карточка, если он получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей.

Синие карточки уже использовались в этом сезоне во время пробного применения в низовом футболе в Уэльсе. Было принято решение отказаться от оранжевого цвета, чтобы четко отличать карточку от желтой и красной.

Новая система будет протестирована в низших лигах. Также со следующего сезона ее могут внедрить в Кубке Англии. Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил против внедрения синих карточек.

Желтая и красная карточка были введены в 1970 году. Они были впервые использованы на чемпионате мира.