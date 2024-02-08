Киев и Москва отвергают усилия посредников по урегулированию конфликта: глава МИД Венгрии

Украина и Россия по-прежнему отвергают посреднические усилия по организации мирных переговоров, пока этого не произойдет, вооруженный конфликт между ними будет продолжаться. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что обсуждал этот конфликт на встречах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его заместителями. "В данный момент ни одна из сторон военного конфликта не открыта для посредничества", - сказал глава МИД в интервью венгерскому телеканалу М1, добавив, что в Европе в связи с событиями на Украине продолжается "военный психоз".

"До тех пор, пока две воюющие стороны не согласятся с тем, чтобы посредники попытались создать возможность переговоров между ними, военные действия будут продолжаться. Хотя совершенно ясно, что военный конфликт в Украине не может разрешиться на поле боя", - подчеркнул Сийярто.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что готово предоставить площадку для мирных переговоров между сторонами конфликта.